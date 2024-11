Dankzij het backupsysteem heeft HEMA weinig last van de hack, zegt een woordvoerster na berichtgeving in De Telegraaf. „Het kost wel meer inzet van onze mensen, maar we kunnen het prima organiseren”, stelt ze. Volgens haar kunnen producten wel worden geleverd aan winkels en consumenten die online iets hebben besteld en zijn er ook geen vertraagde leveringen.

Blue Yonder, dat wereldwijd software levert aan logistieke bedrijven, meldt op zijn website vorige week donderdag te zijn getroffen door een ransomwareaanval. Het softwarebedrijf zegt samen met cybersecuritybedrijven te werken aan het herstellen van de systemen.

Bij een aanval met ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd, versleutelen indringers de computersystemen van een organisatie. De aanvallers eisen daarbij losgeld van het slachtoffer. Een organisatie kan door zo’n aanval deels of helemaal stilvallen.

Starbucks gebruikt software van Blue Yonder om roosters te maken en gewerkte uren bij te houden. Door de ransomwareaanval moeten werknemers van de koffieketen dit nu handmatig doen met bijvoorbeeld pen en papier, melden internationale media.

DHL is ook een klant van Blue Yonder, maar volgens een woordvoerder ondervindt de pakketbezorger geen hinder. Voor de distributie van pakketten wordt bovendien geen gebruikgemaakt van de software van de leverancier, aldus de zegsman.