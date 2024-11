Trump wil hele onderwijsministerie opheffen: te links en te progressief

De nieuwe onderwijsminister McMahon gaat kijken hoe ze het ministerie van Onderwijs, dat in 1979 in het leven is geroepen, kan opheffen. Het ministerie is een doorn in het oog van veel rechtse Amerikanen: te links en te progressief.

In de podcast Op weg naar het Witte Huis gaat Wim Kranendonk in op het besluit van Trump om de jaarlijkse subsidie van 5,5 miljoen dollar aan Planned Parenthood stop te zetten. Recent kreeg de voorzitter van deze abortuskoepel, Cecile Richards, de hoogste onderscheiding van president Biden voor haar werk. Biden prees haar dat ze een inspirerende erfenis heeft achtergelaten. Onder leiding van Richards zijn bijna 4 miljoen abortussen uitgevoerd. „Op deze manier geeft Biden kort voor zijn afscheid het signaal af hoe belangrijk hij de keuzevrijheid van vrouwen vindt als het om abortus gaat”, zegt Wim Kranendonk.