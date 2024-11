Vader baby Santiago binnen tien dagen overgeleverd aan Frankrijk

Santiago werd op 6 oktober geboren, zijn ouders namen het kind mee vanuit het ziekenhuis in Parijs, in een couveuse in een boodschappentas. Via België reisden ze naar Nederland. Daar werd het kind op 25 oktober na een grootschalige zoekactie gevonden in een hotel in Amsterdam, samen met zijn oma en nog twee kinderen.

De moeder werd op 7 november al teruggevlogen naar Frankrijk. Haar advocaat zei eerder dat de vrouw het kind had meegenomen omdat ze bang was dat hij zou worden overgedragen aan de hulpverlening.