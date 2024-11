Gas en stroom duurder door oorlog en lagere temperaturen

Klanten bij Vattenfall, die per 1 januari een nieuw tarief ontvangen, gaan 1,3973 euro per kubieke meter gas betalen, vergeleken met het oude tarief van 1,3316 euro. Voor elektriciteit gaan zij 0,2806 euro per kilowattuur stroom betalen. Dit was 0,2673 euro. Deze nieuwe tarieven gelden voor ongeveer de helft van de klanten met een variabel contract. De vaste leveringskosten van stroom en gas blijven gelijk. Voor stroom is dit 7,99 euro per maand en voor gas 5,99 euro per maand.

Essent verhoogt de variabele tarieven voor gas vanaf volgend jaar met 2 cent naar 1,3920 euro per kuub. Het nieuwe tarief voor stroom blijft nagenoeg gelijk op 0,2946 euro. De vaste leveringskosten stijgen met 1 euro per maand voor zowel gas als stroom. Het vastrecht bedraagt daardoor voortaan 5,99 euro voor gas en 9,99 euro voor stroom. De nieuwe tarieven gelden voor bijna 1 miljoen huishoudens.

Bij Eneco gaat het variabele tarief voor gas omhoog, van 1,34892 euro per kuub, naar 1,37799 euro. Het stroomtarief gaat iets omlaag, van 0,31224 euro per kilowattuur, tot 0,30549 euro. De vaste leveringskosten blijven gelijk: gas blijft 7,99 euro per maand en elektriciteit 8,99 euro.

De energiebedrijven benadrukken dat de netbeheerkosten met ingang van 1 januari fors toenemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verwacht een tariefstijging van ongeveer 11 procent. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat een stijging van zo’n 60 euro per jaar.

Volgend jaar daalt de energiebelasting op gas en stroom wel iets. „Gemiddeld betaal je daardoor tussen de 20 en 30 euro minder belasting. Maar door stijgende netbeheerkosten merk je dit niet direct op je energierekening”, stelt de woordvoerder van Vattenfall.