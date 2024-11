Economen: Duitsland niet goed voorbereid op presidentschap Trump

Het onderzoek werd gedaan onder 180 economen. Een meerderheid van bijna 90 procent denkt dat een tweede termijn voor Trump in het Witte Huis schadelijk zal zijn voor de Duitse economie, die erg afhankelijk is van de export. De VS behoren tot de belangrijkste exportmarkten van Duitsland en heffingen op bijvoorbeeld Duitse auto’s of bedrijfsmachines kunnen die uitvoer sterk ondermijnen.

De economen zeggen ook in meerderheid (85 procent) dat Duitsland niet goed is voorbereid op Trump. Bijvoorbeeld omdat er nog geen voorbereidingen bij de overheid zijn getroffen om de Duitse economie te beschermen tegen schokken op het gebied van handel en buitenlandse politiek. De onderzoekers stellen daarbij onder meer dat in Duitsland te lang werd gehoopt op een overwinning van de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris.

De schuld van de problemen wordt gelegd bij de regeringscoalitie in Berlijn die inmiddels uit elkaar is gevallen. Die politieke onrust draagt ook bij aan de negatieve verwachtingen voor Duitsland bij een presidentschap van Trump door gebrek aan politieke daadkracht in Berlijn.

Verder wordt ook gezegd dat Duitsland op defensiegebied niet is voorbereid op Trump, die in het verleden heeft gedreigd om uit het militaire NAVO-bondgenootschap te stappen en Amerikaanse troepen uit Europa te halen. Ook op andere gebieden van internationale samenwerking, zoals bij de aanpak van klimaatverandering, verwachten economen negatieve gevolgen door de komst van Trump.