Jaap Kroonenburg (1948) heeft aangegeven te stoppen als vaste bespeler van het drieklaviers Garrelsorgel uit 1732. Dat valt te lezen in het decembernummer van NotaBene, de digitale nieuwsbrief van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici. Kroonenburg is sinds 1972 verbonden aan de Groote Kerk van Maassluis. Eerst als tweede organist naast Feike Asma. Na diens overlijden in 1984 is hij vaste bespeler van het Garrelsorgel. Over de aanstellingsprocedure van de Protestantse Gemeente Maassluis voor een opvolger van Kroonenburg kon NotaBene nog niets melden.

Tijdens Kroonenburgs kerstconcert klinkt muziek van Jan Zwart, delen uit diens twee Kerstsuites en bewerkingen over ”Hoe zal ik U ontvangen”, ”Uw Sion strooit U palmen” en ”O Gij, mijn troost en zoet verlangen”. Ook Asma is vertegenwoordigd met de bewerkingen over ”O Kindeke klein’” en ”Er ruist langs de wolken” en de Fantasie ’’Daar is uit ’s werelds duist’re wolken”. Daarnaast staan bekende werken van Bach, Händel en Widor geprogrammeerd.

Het Garrelsorgel in de Groote Kerk van Maassluis. Beeld De Koning

Kroonenburg studeerde orgel bij onder andere Bram Bruin, Jan J. van den Berg, Kees Bornewasser en Koos Bons. In 1981 behaalde hij aan het Rotterdams conservatorium bij André Verwoerd zijn solistendiploma. Eerder was hij organist in Sint-Pancras en Heiloo. Aan de TU Delft volgde hij de opleiding technische natuurkunde. Hij werkte tot zijn vervroegde pensionering in 2006 als docent wis- en natuurkunde.

Kroonenburg nam de nodige cd’s op op ‘zijn’ orgel. Onder andere met literatuur en zeven cd’s met de koraalbewerkingen van Feike Asma. „Ik ben opgegroeid met Asma’s koraalbewerkingen, het was de eerste muziek die ik als kind hoorde”, vertelde Kroonenburg in 2004 tijdens een interview met het Reformatorisch Dagblad. „Later zat ik tijdens kerkdiensten in Maassluis vaak boven bij het orgel en registreerde regelmatig bij Asma’s concerten. Asma is eigenlijk mijn orgelvader geweest, hij maakte me vertrouwd met de verschillende aspecten van het orgel en de orgelwereld.” In het kader van een artikel in het Reformatorisch Dagblad in 2004 over de Feike Asma Stichting noemde Kroonenburg Asma zijn belangrijkste inspirator: „Zonder Asma zou ik niet zover in het orgelspelen zijn doorgegaan. Hij heeft me ook gestimuleerd een orgeldiploma te gaan halen en is mijn belangrijkste inspirator.”

