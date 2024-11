CU en SGP: Omstreden zelfdodingscapsule naar Nederland halen „verwerpelijk” en „levensgevaarlijk”

CLW maakte woensdagochtend bekend afspraken te willen maken met politiek Den Haag over het gedogen van het gebruik van de Sarco. De grote vraag is of het beschikbaar stellen ervan, aan leden van CLW, een vorm is van hulp bij zelfdoding, wat verboden is. Die vraag gaat de club voorleggen aan het openbaar ministerie.

Diederik van Dijk (SGP) en Mirjam Bikker spraken woensdag hun afkeer uit over het voornemen van CLW. „Terwijl meerdere leden van Coöperatie Laatste Wil verdacht worden van levensdelicten, gaat CLW nu ook nog eens een zelfdodingsmachine promoten”, schrijft Van Dijk op X.

Bikker schrijft op hetzelfde medium dat „een zelfdodingsmachine naar Nederland halen een verwerpelijke en gevaarlijke ontwikkeling is”. De CU-leider: „Wij kiezen voor het leven, niet dit faciliteren van de dood.” Ze schrijft verder dat haar partij het kabinet aan het hoofdlijnenakkoord zal houden. Daarin spraken de coalitiepartijen onder meer af de regels rond levensbeëindiging niet te verruimen.

„Indien een persoon deze capsule voor zichzelf gebruikt, is deze niet strafbaar” - Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid)

Onwenselijk

Van Dijk stelde, nadat de capsule eind september in Zwitserland voor het eerst werd gebruikt, al Kamervragen aan minister David van Weel (Justitie en Veiligheid). Die bewindspersoon gaf toen aan het ontwikkelen en het gebruiken van een „dergelijke zelfdodingscapsule” onwenselijk te vinden, maar schreef wel dat gebruik ervan momenteel niet strafbaar is. „Zelfdoding is niet strafbaar. Indien een persoon deze capsule voor zichzelf gebruikt, is deze dus niet strafbaar. Het is daarbij aan het OM om te beoordelen of eventuele derden die hierbij betrokken zijn, moeten worden vervolgd vanwege hulp bij zelfdoding”, aldus de minister.

Intakeprocedure

Intussen ziet CLW het gebruik van de Sarco al helemaal voor zich. De procedure zou moeten lopen via aanmelding via DigiD, waarna een „uitgebreide intakeprocedure” wordt begonnen. „Dit is niet alleen een praktische stap, maar ook een moment om zorgvuldig stil te staan bij de keuze die je maakt.” Na aanmelding begint er in de plannen van CLW een wachttijd, waarna je pas echt om de capsule kunt vragen. Verder worden regelmatig gesprekken gevoerd om onder meer te bepalen of de vrager nog steeds volledig achter de beslissing staat. Tevens wordt vastgesteld of deze wilsbekwaam is. Uiteindelijk wordt de Sarco, in de plannen van CLW, geleverd. „Dit kan thuis zijn, in een natuurrijke omgeving, of een andere plek waar jij je prettig voelt.”