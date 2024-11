Onderzoek: Apple blijft achter op sterk herstelde smartphonemarkt

Apple en concurrenten als Samsung, Huawei en Xiaomi leveren dit jaar naar verwachting 1,24 miljard smartphones af, schat IDC. Dat zijn er ruim 6 procent meer dan een jaar geleden. Maar de iPhone-leveringen van Apple groeien dit jaar waarschijnlijk met slechts 0,4 procent. Ondanks de beperkte groei maakt Apple wel de meeste winst, met een gemiddelde verkoopprijs van zijn iPhones van meer dan 1000 dollar. De gemiddelde verkoopprijs van de Android-rivalen bedraagt ongeveer 295 dollar.

Een groot deel van de groei in 2024 komt volgens IDC voort uit de ingehouden vraag in de afgelopen jaren en uit regio’s waar het bezit van smartphones nog niet zo wijdverbreid is. De goedkopere apparaten van Android-leveranciers hielpen vooral Chinese merken die kansen beter te benutten. Wel verwacht de marktonderzoeker dat Apple volgend jaar een inhaalslag maakt.

De toevoeging van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) aan smartphones zorgde dit jaar nog voor weinig extra enthousiasme bij consumenten. „Hoewel AI een topprioriteit is en blijft voor veel leveranciers, heeft het nog geen significante impact op de vraag naar smartphones”, aldus Nabila Popal, onderzoeksdirecteur bij IDC. „Er zijn meer investeringen nodig om het bewustzijn van consumenten te vergroten en een zeer gewilde AI-functie te introduceren om de grote stormloop van consumenten te creëren waar iedereen op wacht.”

Ondanks het herstel dit jaar zijn de wereldwijde leveringen van smartphones nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Ook voor de komende jaren wordt slechts een „laag enkelvoudig” groeicijfer verwacht. Dat komt volgens IDC vooral door de langere tijd tussen het op de markt brengen van nieuwere modellen, marktverzadiging in ontwikkelde economieën en een snelgroeiende handel in gebruikte smartphones.