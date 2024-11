Volgens de krant kan met die deal een bedrag van meer dan 100 miljoen euro zijn gemoeid en is er ook geen Europese goedkeuring nodig voor die transactie. Air France-KLM wilde tegen persbureau Bloomberg geen commentaar geven over die mogelijke aankoop, maar verklaarde wel dat gesprekken over commerciële samenwerking met Air Europa gaande zijn.

IAG, dat ook de Spaanse maatschappijen Iberia en Vueling heeft, zei begin augustus af te zien van een overnamepoging van Air Europa. In Brussel waren er grote zorgen over de concurrentie op de Spaanse luchtvaartmarkt als IAG ook Air Europa in handen zou krijgen. IAG zou nog wel bepaalde concessies hebben gedaan, maar dat was niet voldoende. Het luchtvaartconcern heeft nog wel een belang van 20 procent in Air Europa.