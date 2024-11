Het Amerikaanse ministerie van Financiën houdt Tornado Cash verantwoordelijk voor het witwassen van zeker 7 miljard dollar aan cryptomunten en stelde in 2022 sancties in. Maar dat kan het ministerie helemaal niet doen, oordeelde het 5th US Circuit Court of Appeals in New Orleans. Sancties zijn namelijk alleen mogelijk voor bezittingen van bepaalde bedrijven of personen, en de softwarecode achter de dienst van Tornado Cash geldt niet als bezit van iemand.

Ook in Nederland loopt een zaak rond Tornado Cash. De rechtbank van Oost-Brabant veroordeelde een van de ontwikkelaars van de softwaretool in mei tot een celstraf van ruim vijf jaar, omdat hij zou hebben geholpen bij sluiproutes voor crimineel geld. Alex P., een in Nederland woonachtige Rus, kondigde onlangs aan in beroep te gaan tegen dat vonnis. Hij stelt puur een dienst te hebben ontwikkeld voor mensen die meer privacy willen.

De zaak in de Verenigde Staten werd aangespannen door zes gebruikers van Tornado Cash. Zij kregen hulp van Coinbase, het grootste handelsplatform voor cryptomunten in de Verenigde Staten. De hoogste juridisch adviseur voor dat bedrijf, Paul Grewal, juichte het oordeel van de rechters toe.

„Privacy wint. Niemand wil dat criminelen cryptoprotocollen gebruiken, maar het blokkeren van opensourcetechnologie omdat een klein deel van de gebruikers uit kwaadwillenden bestaat, is niet waar het Congres toestemming voor heeft gegeven”, schreef hij op berichtendienst X.

In zijn motivering van het oordeel schreef rechter Don Willett dat de zorgen van de overheid over witwassen via Tornado Cash „onomstotelijk legitiem” zijn. Maar om dergelijke cryptodiensten aan te pakken met sancties moeten volksvertegenwoordigers wetgeving aanpassen, legde hij uit.