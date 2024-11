Von der Leyen: nieuwe Commissie wordt investeringscommissie

De Duitse politica gaat leiding geven aan een strategische dialoog over de toekomst voor de auto-industrie, kondigde ze aan. De Europese auto-industrie is „onze trots. De meeste auto’s moeten in Europa worden gemaakt”, zei Von der Leyen.

Europa geeft gemiddeld 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie uit en Rusland zit rond de 9 procent, zei de Commissievoorzitter. „Onze defensie-uitgaven moeten omhoog. We hebben een interne markt voor defensie nodig. We moeten de industriële defensiebasis versterken en we moeten onze militaire mobiliteit verbeteren.”

Europa moet een grotere rol gaan spelen in oorlogen en conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten en delen van Afrika, aldus Von der Leyen. „Het is onze plicht om te helpen een einde te maken aan verwoesting en verlies. Het vergroten van onze veiligheid is des te belangrijker in een wereld die zo kwetsbaar is als tegenwoordig. Een wereld waarin Europa meer dan ooit nodig is.” De Europese Commissie wil dat Oekraïne toetreedt tot de EU.

De Europese Unie heeft „dringend meer private investeringen nodig”, zei Von der Leyen. Ongeveer 1,3 procent van het bbp wordt door Europese bedrijven geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Volgens de politica is dat in China 1,9 procent en in de VS 2,4 procent. „Dat tekort aan privékapitaal is de belangrijkste reden waarom we achterlopen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en dus op het gebied van innovatie.”

Volgens de Commissievoorzitter is de vrijheid van Europa meer dan ooit afhankelijk van economische kracht. De versterking van de concurrentiekracht is een van de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie. Daarvoor moet de innovatiekloof met de VS en China worden gedicht. Ook moet de Europese afhankelijkheid van landen buiten de EU worden verminderd en moet er een plan komen voor de energietransitie.