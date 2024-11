In Spanje leidde zware neerslag eind oktober tot overstromingen. Er vielen meer dan 220 doden en de schade is enorm. De autoriteiten hadden al voor ruim 14 miljard euro steun toegezegd. Daar komt nu het aanvullende steunpakket bij.

Onder de bevolking leeft veel onvrede over het optreden van de autoriteiten tijdens het noodweer. Dat leidde tot politieke discussie over wie de verantwoordelijkheid draagt, de landelijke of de regionale autoriteiten.

Sánchez riep zijn landgenoten in het parlement op zich niet te laten misleiden. „Wijs niet met een beschuldigende vinger naar overheidsdiensten die hun verantwoordelijkheden zijn nagekomen.”