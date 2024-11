Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl beëindigt beursnotering in Londen

Ook de regelgevingsvereisten van de Britse beursnotering en de lage handelsvolumes van het aandeel op de beurs in Londen hebben bijgedragen aan dit besluit, aldus het Nederlands-Britse internetbedrijf. De laatste handelsdag in Londen is 24 december.

Eerder deze maand maakte Just Eat Takeaway de verkoop bekend van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub aan branchegenoot Wonder. Het bedrijf zocht al langer naar een koper voor het onderdeel, dat in 2021 werd overgenomen voor 7,3 miljard dollar. Sindsdien heeft het bedrijf voor miljarden aan waarde afgeschreven op de dochteronderneming.