Platforms die zzp’ers inzetten om bestelde maaltijden te bezorgen kwamen vorig jaar in de problemen door een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde in een door vakbond FNV aangespannen rechtszaak dat ‘zelfstandigen’ die voor maaltijdbezorger Deliveroo werkten feitelijk in loondienst waren. Inmiddels is Deliveroo weg uit Nederland, maar voor branchegenoot Uber Eats had het oordeel ook gevolgen. Daar komt bij dat de Belastingdienst vanaf volgend jaar wetgeving tegen schijnzelfstandigheid gaat handhaven.

De nu nog als zzp’ers rondrijdende Uber-bezorgers die voor het bedrijf willen blijven werken, kunnen dat bij uitzendbureaus Adecco en Randstad aangeven. Zij krijgen dan ook vakantiegeld, aanvullende bescherming en spullen die nodig zijn voor de bezorging.

Algemeen directeur Nick Hilhorst van Uber Eats in Nederland heeft de overstap voorbereid, onder meer door te praten met bezorgers, vakbonden en brancheorganisaties. Het bedrijf testte ook de inzet van uitzendkrachten in sommige steden.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha ziet het besluit als „een groot succes”. „Maar dat doen ze niet uit zichzelf”, zegt hij, verwijzend naar de uitspraak tegen Deliveroo.

De vakbond had volgens de vicevoorzitter bij de Belastingdienst gepleit voor het handhaven van de wet tegen schijnzelfstandigheid. Dat de Belastingdienst dit vanaf volgend jaar gaat doen, zorgt ervoor dat Uber Eats „niet iets anders kan doen dan zich gedragen als werkgever”, aldus Boufangacha. „Uber Eats paste dit model toe om zo goedkoop mogelijk uit te zijn.”

Uber is vooralsnog niet van plan zijn taxidienst anders in te richten. Chauffeurs die in Nederland via de app van het techbedrijf ritten uitvoeren, blijven dat doen als zelfstandige ondernemers. Bij het gerechtshof van Amsterdam loopt ook nog een zaak over de vraag of chauffeurs werknemers zijn. De FNV wil dat het bedrijf taxichauffeurs in loondienst neemt, maar Uber verzet zich daar fel tegen en stelt dat veel chauffeurs zelf het liefst voor ondernemerschap kiezen. Volgens Boufangacha zijn hierover vragen gesteld aan het EU-hof. De antwoorden verwacht hij in het voorjaar.