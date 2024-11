Hassett was tijdens Trumps eerste termijn een vooraanstaand economisch adviseur van de president, onder andere toen het Witte Huis steunpakketten optuigde om de klap van de coronapandemie te verzachten. Na Trumps aantreden moet Hassett helpen om nieuwe belastingverlagingen door te voeren. De Senaat moet nog wel instemmen met zijn benoeming tot directeur van de National Economic Council.

Jamieson Greer gaat Trump helpen bij plannen om omvangrijke importheffingen in te voeren. Daarmee wil Trump het handelstekort van de VS verkleinen en de „Amerikaanse maakindustrie, landbouw en dienstensector verdedigen”. Greer was eerder de stafchef van toenmalig handelsgezant Robert Lighthizer, die betrokken was bij het opwerpen van handelsbarrières ter waarde van miljarden dollars onder Trump.