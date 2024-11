VEH: huiseigenaren ervaren problemen bij onderhoud warmtepomp

Het meldpunt was vanaf 22 augustus dit jaar vier weken open. In die tijd ontving VEH bijna 2000 meldingen, voornamelijk over nieuwbouwwoningen. Vaak is er niets geregeld voor het onderhoud van de warmtepomp, waarbij aannemer en installateur naar elkaar wijzen. Uiteindelijk moet de woningeigenaar zelf een onderhoudsbedrijf zoeken, wat lastig blijkt. Daarbij spelen ook faillissementen van warmtepompfabrikanten een rol.

„Sommige huiseigenaren blijken jaren bezig te zijn met hun zoektocht naar een installateur of kunnen na een faillissement van de fabrikant niemand meer vinden of zitten na een storing letterlijk in de kou. Daar zijn we best van geschrokken”, zegt directeur Cindy Kremer van VEH. „Daarom moeten consumenten duidelijke informatie ontvangen over het onderhoud van het apparaat en een aanbod krijgen voor een onderhoudscontract. Bij nieuwbouw moet de partij die de woning oplevert hiervoor zorgen.”

Bovendien denken bouwers van nieuwbouwwoningen en installatiebedrijven niet altijd goed na over de plaatsing van de buitenunits van warmtepompen, stelt VEH. Sommige melders zeggen dat hun verzoek tot onderhoud wordt afgewezen omdat de warmtepomp niet goed bereikbaar is. „We hebben meldingen gekregen van huiseigenaren waarbij de buitenunit op het dak is geplaatst tussen de zonnepanelen. Dan is een hoogwerker nodig om het apparaat te onderhouden”, legt Kremer uit. „Vind dan maar een bedrijf dat dit wil uitvoeren en tegen een acceptabele prijs.”

VEH pleit daarom voor duidelijke richtlijnen over het benodigde onderhoud per type warmtepomp. Daarnaast moet de installatiebranche zorgen voor genoeg onderhoudspersoneel. Ook moet de overheid regels opstellen over de plaatsing van warmtepompen.