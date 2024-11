Admiraal Dong Jun werd in december 2023 benoemd nadat zijn voorganger was ontslagen vanwege corruptie. Dong wordt onderzocht als onderdeel van een breder onderzoek naar corruptie binnen het Chinese leger, aldus de Amerikaanse functionarissen. Hij is de derde opeenvolgende dienende of voormalige minister van Defensie die wordt onderzocht wegens corruptie.

In China is de minister van Defensie niet de machtigste militaire figuur, maar veeleer het internationale gezicht van het leger. De werkelijke macht ligt bij de vicevoorzitters van de Centrale Militaire Commissie, aldus de Financial Times.