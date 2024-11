Elektrische deelauto’s in Utrecht ingezet als ‘superbatterijen’

Het project, dat volgens de initiatiefnemers het eerste grootschalige deelautoproject met deze technologie in Europa is, was eerder al aangekondigd. Nu is duidelijk dat een vloot van vijfhonderd wagens, bestaande uit Renault 5 en Renault 4 E-Tech-modellen, vanaf maart volgend jaar de weg op gaat. Volgens MyWheels bieden ze samen 10 procent van de benodigde flexibiliteit in de regio Utrecht om zonne- en windenergie over dag en nacht in evenwicht te brengen.

De Utrechtse wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos Vervoer) reageert in een gezamenlijk persbericht verheugd. „Met dit initiatief laten we zien hoe gedeelde mobiliteit en slimme technologie samen de energietransitie kunnen versnellen”, zegt ze. „Het is een mooie, belangrijke stap vooruit en hopelijk het begin van nog veel meer van dit soort innovatieve samenwerkingen in Europa.”

Op steeds meer plekken in het land zit het stroomnet vol, waardoor bedrijven moeten wachten voor ze een aansluiting kunnen krijgen. Het verbruik van elektriciteit in de provincie Utrecht groeit inmiddels zo hard dat als we niks doen het elektriciteitsnet overbelast raakt, waarschuwde netbeheerder Stedin eerder deze maand nog.

Om overbelasting van het net te voorkomen werken de netbeheerders met verschillende overheden aan maatregelen om de belasting van het stroomnet terug te brengen. Een van deze maatregelen is een verplichting voor een hele reeks bedrijven om flexibel vermogen aan te bieden. Tijdens piekdrukte op het net wordt dan aan hen gevraagd minder stroom aan het net terug te leveren of te verbruiken.