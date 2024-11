Verfspuiters bij Christenen voor Israël overschrijden rode lijn

Christenen zijn best in staat om op een waardige manier te demonstreren. De stille stoet van meer dan 10.000 christenen door Den Haag, bijna twee weken geleden, is er het bewijs van. Geen megafoons maar protestborden. Geen gejoel maar psalmgezang. Geen graffiti maar gebed. De Mars voor het leven hield zich keurig aan de instructies van de politie.

Maar het Christelijk Collectief , dat opkomt voor het leed in Gaza, houdt er niet van om binnen de lijntjes te kleuren. Maandagmorgen beschilderden ze –samen met actievoerders van XR Justice Now! – de gevel van het pand van Christenen voor Israël met grote rode en zwarte letters: ”Stop genocide” en ”Stop kindermoord”. En op een spandoek: ”Christenen voor genocide”.

„Origineel, rood en zwart, een kleurencombinatie die onder nazi’s zeer populair was”, merkt hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad op. De verf is krijtspray die je makkelijk weer kunt verwijderen, verdedigt een woordvoerder van Christelijk Collectief. Zo eenvoudig was dat niet, maar ernstiger is het litteken dat achterblijft. De beschuldiging dat Christenen voor Israël „medeplichtig” zou zijn aan genocide in Gaza hakt er diep in. Van Mulligen van Christelijk Collectief zegt feitelijk: deze christenen werken doelbewust mee aan het gericht en opzettelijk uitroeien en vernietigen van het Palestijnse volk.

Van Mulligen overschrijdt hiermee –ook doelbewust– een rode lijn. Zijn uitspraak is een pertinente leugen. Het Internationaal Gerechtshof is pas sinds dit jaar bezig met het onderzoek of het genocideverdrag geschonden is. Bij Srebrenica en Rwanda duurde het twaalf jaar voor het oordeel genocide werd uitgesproken.

Zeggen dat Israël genocide pleegt, is ook een gevaarlijke leugen die mensen zand in de ogen strooit en het gesprek over dit moeilijke onderwerp onmogelijk maakt.

Het is méér dan een leugen; het is een volstrekte omkering van de werkelijkheid . Hamas staat op de lijst met terroristische organisaties van de EU en werd in 1988 opgericht met het doel Israël te vernietigen. De massaslachting op 7 oktober vorig jaar is daar het uitvloeisel van. Het doel van Israël was vervolgens om de militaire tak van Hamas uit te schakelen en de gijzelaars terug te halen.

Ondanks de zorgvuldige werkwijze en de waarschuwingen van Israël zijn daarbij helaas veel, te veel, onschuldige mensen om het leven gekomen. Niemand mag dat bagatelliseren, en de verantwoordelijkheid daarvoor moet goed onderzocht worden. Echter, wat Christelijk Collectief nu doet , is heel wrang: het wangedrag van Hamas onbenoemd laten, Israël betichten van terreur en Christenen voor Israël van medeplichtigheid. Dat is ronduit onchristelijk.