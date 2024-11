De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de koppeling tussen de groei van het bruto nationaal inkomen (bni) en het ontwikkelingsbudget. Die bestond sinds 1975, maar het kabinet besloot deze zomer om die voor komend jaar niet toe te passen. Het kabinet heeft laten weten in de toekomst hierover per keer te beslissen.

Coalitiepartij NSC is voorstander van de koppeling en had de motie aan een meerderheid kunnen helpen, maar deed dat niet. Kamerlid Kahraman voerde in een stemverklaring aan dat minister Klever heeft gezegd dat de koppeling eenmalig niet is gemaakt. „Dat is voor ons helder en voldoende nu”, stelde hij. De minister zei echter ook dat aan het besluit van afgelopen zomer geen conclusies kunnen worden verbonden over waar het kabinet in de toekomst voor kiest.