Dit was volgens Kyiv en het bondgenootschap een aanval om te intimideren. Het was een nieuwe ballistische raket die volgens Moskou ultramodern is en in productie wordt genomen. Het Russische defensieapparaat stelt dat de westerse luchtafweer deze raket niet kan onderscheppen.

Het afvuren van de nieuwe raket was een reactie op het gebruik door Oekraïne van geavanceerde westerse langeafstandsraketten voor aanvallen op Russisch grondgebied. Volgens Galibarenko is de Russische reactie met de ballistische raket een escalatie.