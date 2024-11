We wandelen, we fietsen, we rijden. Waarnaartoe? Waarmee? En wat gebeurt er allemaal onderweg?

De oplossing is een auto-ontvochtiger die werkt volgens hetzelfde principe als de bekende vochtvreter van Bison. In een keurig zakje zitten voelbaar kleine bolletjes die door de stof heen het vocht in de auto opnemen. Het zakje weegt maar 300 gram en kan ongeveer een liter water opnemen. Leg het in het interieur, op de vloer of nog beter op het dashboard om het ongewenst beslaan van de ruiten tegen te gaan. Uiteraard is het verstandig om het kussentje tijdens het rijden niet op het dashboard te laten liggen omdat het in bochten zal gaan schuiven. Dat is niet bevorderend voor de verkeersveiligheid.

Een groot voordeel ten opzichte van een vochtvreter, die natuurlijk ook in een auto toegepast kan worden, is dat de auto-ontvochtiger het water aan zich bindt, terwijl de vochtvreter het opgenomen water onder in het bakje opvangt. Het vocht blijft zodoende in de beperkte ruimte die een auto heeft. En valt het bakje in een bocht om, dan is men weer terug bij af.

Waar de vochtvreter opnieuw gevuld moet worden voor een optimale werking, heeft de auto-ontvochtiger een bijzondere eigenschap. Zodra het kussentje maximaal vocht heeft opgenomen, is het blauwe rondje middenop verkleurd van blauw naar roze. In zes minuten op 600 Watt in de magnetron verdampt het opgenomen vocht weer en is het kussentje herbruikbaar. Behalve vocht worden ook nare geurtjes opgenomen. Pingi bedacht het origineel, maar recent is ook Bison in deze markt gedoken.

De prijzen voor de auto-ontvochtigers verschillen sterk, maar beginnen rond de 9 euro. Pingi levert tevens een variant met een gewicht van 1 kilo die ruim drie zo veel vocht opnemen kan.