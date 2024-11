De Europese Commissie heeft voor 22 lidstaten beoordeeld of hun overheidsuitgaven in lijn liggen met de nieuwe begrotingsregels. Nederland is het enige land waarmee de Commissie niet akkoord gaat. Het begrotingstekort van Nederland zal volgens de Commissie naar verwachting oplopen van 0,2 procent in 2024 naar 2,4 procent in 2026.

Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie en Financiën) was duidelijk in zijn oordeel. „Nederland voldoet niet aan de aanbevelingen omdat de netto-uitgaven boven de gestelde plafonds liggen.” De Europese Commissie vindt dat Nederland een nieuw plan voor de middellange termijn moet opstellen, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Handel). De EU-lidstaten moeten daarmee instemmen.

De verslechtering voor de middellange termijn wordt onder meer veroorzaakt door geplande belastingverlagingen en een hervorming van het militaire pensioenstelsel. Ook speelt een rechterlijke uitspraak over ten onrechte betaalde vermogensbelasting een rol, wat het tekort in 2025 met ongeveer 0,5 procentpunt zal verhogen, zo schrijft de Europese Commissie in haar dinsdag gepubliceerde Europese Herfstpakket met economische prognoses.