Best Buy en Kohl’s zakken op beurs in aanloop naar Black Friday

Ook Kohl’s (min 0,2 procent) werd negatiever over de jaaromzet na tegenvallende verkopen van schoenen en kleding in het afgelopen kwartaal. De warenhuisketen kondigde ook het vertrek aan van topman Tom Kingsbury. Hij stapt in januari op en wordt opgevolgd door Ashley Buchanan.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De vrees voor een wereldwijde handelsoorlog zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 44.527 punten en de brede S&P 500-index won 0,2 procent op 5999 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 19.144 punten.

Beleggers verwerkten het dreigement van aankomend president Donald Trump om na zijn aanstelling in januari een extra importtarief van 10 procent te heffen op Chinese goederen. Daarnaast moeten Canada en Mexico 25 procent gaan betalen voor alle producten die de grens over gaan. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en hogere prijzen die de inflatie weer aanwakkeren.

Ford en General Motors daalden dik 2 en ruim 7 procent. Beide autofabrikanten hebben sterk geïntegreerde toeleveringsketens in Mexico, de VS en Canada. Rivian Automotive ging op zijn beurt 1,5 procent omlaag. De autofabrikant heeft voorlopige goedkeuring gekregen voor een lening van de Amerikaanse overheid van 6,6 miljard dollar. De lening zal worden gebruikt voor de bouw van de fabriek voor elektrische voertuigen in Georgia.

Zoom Video Communications zakte verder bijna 6 procent. De videochatdienst behaalde afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het bedrijf werd ook positiever over de resultaten dit jaar, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Farmaceut Amgen verloor daarnaast dik 10 procent, na tegenvallende testresultaten van zijn experimentele afslankpil.