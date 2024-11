Tot dat moment hadden overheidsinstanties in totaal 166 miljoen euro uitgegeven als gevolg van het neerhalen van het vliegtuig boven Oekraïne. In een jaar tijd is daar 32,4 miljoen euro bijgekomen. De toename in 2023 komt voor het grootste deel door de voorschotten voor schadevergoeding die de Rijksoverheid betaalde aan nabestaanden van de slachtoffers.

Drie verdachten van de ramp werden door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen en het betalen van een schadevergoeding, maar het is erg onzeker of zij deze ooit gaan betalen.

Op 17 juli 2014 werd een toestel van Malaysia Airlines dat vanaf Schiphol was vertrokken richting Maleisië boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden van het vliegtuig kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.