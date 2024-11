UniCredit kwam maandag met het verrassende bod ter waarde van ruim 10 miljard euro in eigen aandelen. Banco BPM zegt niet vooraf op de hoogte te zijn geweest van dat overnamebod en stelt ook dat het geen goede weergave is van de „onderliggende winstgevendheid en de vooruitzichten voor waardecreatie” bij de bank.

Banco BPM werd door kenners al langer gezien als een mogelijk doelwit voor UniCredit om zo de aanwezigheid in de vermogende Noord-Italiaanse regio Lombardije te vergroten.

UniCredit zou mogelijk ook een overnamebod willen doen op het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank heeft een flink belang opgebouwd in de tweede bank van Duitsland. In Duitsland zijn hier zorgen over door angst voor groot banenverlies. Commerzbank heeft al gezegd geen overname door UniCredit te willen. Ook de Duitse regering is tegenstander.