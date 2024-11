Greenpeace mag portret Rabo-topman gebruiken in milieucampagne

„Het verspreiden van de posters vormt een inmenging in de privésfeer van Decraene, maar dat is in dit geval niet onrechtmatig”, concludeert de rechter. Als bestuursvoorzitter „heeft hij te dulden dat zijn gezicht wordt verbonden aan de bank die hij bestuurt en dat hij publiekelijk wordt aangesproken op zijn handelen in die hoedanigheid.”

Greenpeace is tevreden over de uitspraak. „We zijn blij dat de rechter heeft bevestigd dat deze campagne gewoon binnen de vrijheid van meningsuiting valt. Rabobank had in plaats van dit kort geding haar tijd beter kunnen besteden aan het beëindigen van ontbossing in hun businessmodel. Zolang dat niet stopt, zullen we ze ter verantwoording blijven roepen”, zegt Meike Rijksen, campagneleider Bossen bij Greenpeace Nederland.

Voor de campagne was een foto van de Rabo-topman bewerkt tot een ‘wanted’-poster in wildweststijl. De afbeelding van Decraene, met toegevoegde cowboyhoed, hing in oktober enkele uren aan het kantoor van de bank op de Zuidas in Amsterdam. Greenpeace haalde ze daar zelf ook weer weg. De organisatie gebruikt de afbeelding daarnaast online en op stickers en posters.

Rabobank vond de actie niet ludiek, maar een „grootschalige en persoonsgerichte lastercampagne”. De rechtbank gaat daar niet in mee. Die oordeelt dat wel duidelijk is dat de tekst „niet letterlijk moet worden genomen”. Volgens de rechter voert het „te ver om uit deze posters af te leiden dat Decraene wordt weggezet als crimineel”.

Een eis over het verwijderen van de spandoeken is ook afgewezen, omdat de actievoerders dat zelf dus al hadden gedaan.

Rabobank zegt in een reactie „de rol die Greenpeace in het maatschappelijk debat beoogt te voeren” te respecteren, maar het „volstrekt ongepast” te vinden het zo op de persoon te spelen. „De rechter heeft door deze uitspraak helaas geen grens getrokken en ‘op-de-man-spelen’ als vorm van campagnevoeren toegelaten. Desondanks vraagt Rabobank Greenpeace om bij toekomstige campagnes de persoonlijke veiligheid en integriteit van diens medewerkers te respecteren”, aldus de bank.