Europees Parlement wil veel meer steun aan Oekraïne, ook militair

„We moeten meer doen en niet minder”, zei de Nederlandse Europarlementariër Thijs Reuten (S&D, GroenLinks-PvdA) dinsdag tijdens een debat in het Europarlement over de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne. Daarvoor pleitte ook Ingeborg ter Laak (EVP, CDA). Die extra steun moet wat haar betreft door zowel de EU als geheel als door de afzonderlijke lidstaten worden gegeven.

Ook de linkse Groenen, de radicaal-linkse fractie en de rechts-conservatieve ECR vinden meer hulp aan Oekraïne noodzakelijk.

De rechts-radicale groepen Patriotten voor Europa en de Groep Europa van Soevereine Naties (ESN) zijn tegen meer militaire steun.

Renew en de Groenen willen daarnaast dat Oekraïne zo snel mogelijk toetreedt tot de NAVO. De Groenen vinden bovendien dat Oekraïne ook snel tot de Europese Unie moet toetreden, zei de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt). Dat laatste wil ECR ook.

De politieke groepen vinden dat naast meer concrete steun, ook over vrede moet worden gesproken. „De oorlog moet eerlijk en rechtvaardig worden beëindigd”, zei Ter Laak. Reuten vindt dat moet worden gewerkt aan vrede die „billijk en duurzaam is”. De radicaal-linkse fractie wil dat de Europese Unie het initiatief neemt voor vredesonderhandelingen.

De rechts-radicale groepen Patriotten en ESN willen dat alleen op vrede wordt ingezet. „De Europese Unie voert nu een oorlogszuchtige strategie”, zei Petra Steger (Patriotten). „Zet in op onderhandelingen en diplomatie in plaats van meer militaire steun.”

Volgens Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) is Rusland niet geïnteresseerd in duurzame en rechtvaardige vrede, maar laat Rusland het conflict juist escaleren door Noord-Koreaanse soldaten in te zetten. „Dat is een gevaarlijke escalatie en dat veroordelen we ten zeerste.”

De steun aan Oekraïne moet wat de Europese Commissie betreft onverminderd worden voortgezet, zei Reynders. Hij vindt dat de EU moet inzetten op meer duurzame en meer voorspelbare steun aan Oekraïne.