Personen uit andere kerkverbanden mogen voorlopig blijven schrijven voor Nabij (Jou)

De bestaande opzet van de magazines wordt daarmee gecontinueerd tot de volgende synode van de GGiN in juni 2025. Dat meldt de raad van advies van de bladen in een brief die donderdag verspreid werd bij het nieuwste nummer van Nabij Jou, dat bedoeld is voor jongeren. Tweelingblad Nabij is een blad voor opvoeders.

De beide magazines startten in 2022 als gezamenlijk initiatief van twee instanties: het deputaatschap onderwijs, opvoeding en catechese van de GGiN, dat „mede toezicht houdt op de identiteit”, en de interkerkelijke besturenorganisatie VBSO. Laatstgenoemde organisatie „draagt zorg voor de uitvoering” en ziet zich „gezien haar bredere achterban gehouden om de bestaande opzet van de magazines te blijven hanteren”. De magazines zijn „bedoeld als voortzetting van het eerdere interkerkelijke magazine Criterium dat werd uitgegeven door de VBSO”.

Sinds de synode van de GGiN begin september was er onduidelijkheid over de vraag of de beide bladen kerkelijke organen zijn of niet. Verschillende synodeleden stelden dit wel zo te ervaren. Gezegd werd dat daarom voortaan alleen GGiN-scribenten in Nabij (Jou) zouden mogen schrijven. Anderen zagen de bladen niet als strikt kerkelijk.

Intussen sprak de raad van advies van de magazines met het moderamen van de synode, meldt de brief. In dat gesprek werd geconcludeerd „dat verdere doordenking nodig is” en dat de raad van advies „de mogelijkheden tot voortzetting van de magazines zal onderzoeken”.