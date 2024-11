AEX-index daalt door vrees wereldwijde handelsoorlog

De buurlanden van de VS, Canada en Mexico, moeten 25 procent gaan betalen voor alle producten die de grens overgaan. De invoertarieven blijven volgens Trump van kracht totdat Canada en Mexico een oplossing vinden voor de drugssmokkel en de asielstroom naar de VS. Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump ook gedreigd met heffingen tot 20 procent op goederen uit de rest van de wereld. Economen vrezen dat de Amerikaanse importtarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog en hogere prijzen die de inflatie weer aanwakkeren.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 874,23 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 865,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Staalproducent ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 3 procent. Naast de vrees dat een wereldwijd handelsconflict de vraag naar staal drukt, gaf het bedrijf ook een tegenvallende update over zijn plannen om de CO2-uitstoot in Europa te verminderen. ArcelorMittal handhaafde de doelstelling om in 2050 uitstootvrij te zijn, maar stelde dat de Europese regelgeving om investeringen in schonere productieprocessen te stimuleren, achterblijft.

Ook andere exportbedrijven als bierbrouwer Heineken, verffabrikant AkzoNobel en de chipbedrijven ASML en ASMI gingen omlaag en verloren tot dik 2 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de schaarse stijgers aan, met een plus van 0,5 procent.

Accsys steeg 11 procent. De houtspecialist zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen en werd ook positiever over de resultaten in het hele boekjaar. Medisch-technologiebedrijf Onward won 1,5 procent, na een positief handelsbericht.

De euro was 1,0483 dollar waard, tegen 1,0479 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 69,10 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 73,24 dollar per vat.