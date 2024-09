AEX-index koerst af op positief begin Prinsjesdag

De verwachting dat de Federal Reserve woensdag de rente met een half procentpunt gaat verlagen is de afgelopen dagen toegenomen, na berichten dat de beleidsmakers een grotere rentestap overwegen om de economie te ondersteunen. Eerder werd gerekend op een verlaging met een kwart procentpunt. Het zal de eerste renteverlaging zijn van de Fed sinds 2020. Enkele Amerikaanse senatoren hebben de Fed zelfs opgeroepen de rente met driekwart procentpunt te verlagen om te voorkomen dat de economie in een recessie terechtkomt en mensen hun baan verliezen.

In Azië bleven de beurzen in China, Taiwan en Zuid-Korea gesloten door nationale feestdagen. In Hongkong steeg de Hang Seng-index 1,4 procent. De Chinese fabrikant van elektrische apparaten Midea Group steeg 9 procent tijdens zijn beursdebuut in Hongkong. De beurs in Sydney won 0,3 procent.

In Tokio keerden beleggers terug na een lang weekeinde en eindigde de Nikkei 1 procent lager. Vooral de Japanse exportbedrijven stonden onder druk door een verdere stijging van de Japanse yen ten opzichte van de dollar. Het vooruitzicht van een lagere rente in de VS drukt de waarde van de dollar en stuwt de yen. De Bank of Japan zal naar verwachting later deze week de rente onveranderd laten, na de verrassende verhoging eind juli.

Op het Damrak liet Fastned weten te zijn aangewezen als de voorkeursbieder van Places for London om het openbare laadnetwerk van Londen uit te breiden. Onder voorbehoud van goedkeuringen en afronding van de contractvoorwaarden, zal Fastned een joint venture vormen met het vastgoedbedrijf om meerdere snellaadstations voor elektrische voertuigen in Londen te ontwikkelen. Meer details over de samenwerking worden de komende weken bekendgemaakt.

De euro was 1,1126 dollar waard, tegen 1,1120 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 70,63 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 73,14 dollar.