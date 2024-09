Krant: Japan en VS dicht bij deal over exportbeperking China

De VS voeren intensieve gesprekken met de Japanse en Nederlandse regering om de toevoer van geavanceerde chiptechnologie aan China verder af te knijpen. Ze onderhandelen volgens FT over extra exportbeperkingen die ervoor moeten zorgen dat Japanse en Nederlandse bedrijven niet onder de strenge „foreign direct product rule” of fdpr vallen. Met die maatregel kunnen de VS de verkoop verbieden van alle producten waarin Amerikaanse technologie is verwerkt, ook als die producten in andere landen zijn gemaakt.

Japan is huiverig voor extra maatregelen die Chinese belangen kunnen schaden. Het land is namelijk gevoelig voor tegenmaatregelen van de naburige grootmacht, die bijvoorbeeld de verkoop aan Japan van belangrijke grondstoffen kan blokkeren. Een betrokkene bij de onderhandelingen klaagt dat de VS de druk erg opvoeren en moeten oppassen dat Japan en Nederland zich niet terugtrekken uit de gesprekken.

Volgens de regering-Biden zijn de extra beperkingen op de technologie-export nodig voor de nationale veiligheid, omdat China moderne chiptechnologie zou kunnen gebruiken voor militaire doeleinden. Maar die lezing krijgt ook kritiek, onder andere van ASML-topman Christophe Fouquet.