Binnenland

Drie Rode Kruis-vrijwilligers bij noodopvang in Stadskanaal

Drie vrijwilligers van het Rode Kruis hebben in de nacht van maandag op dinsdag ondersteuning geboden in de sporthal in Stadskanaal, waar maandagavond noodgedwongen een groep asielzoekers uit het nabijgelegen Ter Apel werd ondergebracht. Dat laat een woordvoerster van de hulporganisatie dinsdagochtend weten. Volgens haar waren er ook enkele medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aanwezig in de hal.