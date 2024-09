Secret Service: omgeving golfbaan Trump niet goed doorzocht

De Secret Service die Trump beveiligde zag zondagmiddag een loop van een geweer uit de bosjes steken op de golfbaan van de oud-president. Rowe prijst de agent die snel handelde en kon voorkomen dat de verdachte Trump in het vizier kreeg. De verdachte werd later op een snelweg gearresteerd.

Volgens Rowe stond het niet op de agenda van Trump om zondag te gaan golfen. Doordat hij op het laatste moment besloot naar zijn golfbaan in West Palm Beach te trekken, had de Secret Service geen tijd om de omgeving van de golfbaan te doorzoeken. Zo kon het dat de verdachte bijna 12 uur lang verscholen zat in de bosjes. Hij was daar om 02.00 uur naartoe gegaan.

Rowe stelt dat de Secret Service „effectief handelde” en ook Trump bedankte in een livestream op X maandag het werk van de dienst. Hij zei „zo’n vier of vijf schoten” te horen voordat hij werd geëvacueerd in een golfkarretje. „Ik was met een agent en die deed fantastisch werk”, aldus Trump. Experts laten echter aan The New York Times weten dat ze zich afvragen of de Secret Service nog wel in staat is (oud-)presidenten te beveiligen. „De verdachte had ontdekt moeten worden vóór het incident”, zei een voormalig beveiliger van oud-president Barack Obama tegen de krant.

De Secret Service ligt onder vuur sinds de mislukte moordaanslag op Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De oud-president werd toen door zijn oor geschoten. De dienst heeft „meer hulp nodig”, zei Biden maandag tegen verslaggevers bij het Witte Huis. „Ik denk dat we mogelijk meer personeel nodig hebben.”