Buitenland

Bemanning Titan liet voor implosie weten dat ‘alles goed gaat’

In de communicatie tussen de vijfkoppige bemanning van de miniduikboot Titan met het moederschip Polar Prince werd niet gesproken over een noodsituatie. Een van de laatste berichten van de Titan voor de implosie was dat „alles goed gaat”, meldde de Amerikaanse kustwacht maandag.