Meta verbiedt Russische staatsmedia op alle platformen

Het totaalverbod is een forse stap voor het grootste socialemediabedrijf ter wereld, dat in de afgelopen jaren bijvoorbeeld al wel advertenties van Russische staatsmedia verbood. De komende dagen gaat het verbod in, meldt Meta.

De beslissing van Meta volgt op het nieuws eerder deze maand dat de Verenigde Staten de hoofdredacteur van de Russische zender RT sancties heeft opgelegd vanwege vermeende pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. RT, tot voor kort bekend als Russia Today en gezien als een belangrijk onderdeel van de Russische propagandamachine, zou Amerikaanse influencers hebben benaderd om de publieke opinie in de VS te beïnvloeden en pro-Kremlin-boodschappen te verspreiden.

In Europa werd RT na de Russische inval in Oekraïne al geblokkeerd.