Laatste Amerikaanse militairen verlaten Niger

Bijna duizend Amerikaanse militairen zaten voor de coup in Niger, maar de militaire junta besloot al snel dat die moesten vertrekken. Dat gebeurde in fases. Eerder hadden de Amerikanen al luchtmachtbases bij Niamey en Agadez verlaten. Als laatste bleven een generaal en zijn staf over.

Niger was lang een bondgenoot van de VS. Vanuit dat land konden de Amerikanen de strijd aangaan met rebellenbewegingen, die in meerdere landen in de Sahelregio actief zijn. De VS trainden Nigerese troepen en steunden hen bij contraterrorisme-operaties tegen bijvoorbeeld Islamitische Staat en Al Qaeda. Maar de junta brak met de VS en richt zich juist meer op Rusland.