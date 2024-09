BP verkoopt windparken in VS en richt zich op kernactiviteit

Dit jaar heeft BP beloofd de dividenden te verhogen en voor miljarden aan eigen aandelen terug te kopen, wat gunstig is voor de aandeelhouders. Het bedrijf, dat het merendeel van zijn inkomsten uit fossiele brandstoffen haalt, staat echter onder druk door dalende olieprijzen als gevolg van verminderde vraag.

Binnenkort start BP met de verkoop van BP Wind Energy om het bedrijf te versimpelen en „de focus te leggen op waarde”, aldus het concern in een verklaring. Nog geen jaar geleden, toen het bedrijf windturbines in Indiana vernieuwde, benadrukte BP dat „windenergie op land cruciaal is voor het hernieuwbare energie- en stroombedrijf van BP, een van de vijf groeipijlers in de energietransitie.” De ontwikkeling van windenergie op land in de VS is de afgelopen jaren echter stilgevallen, onder meer door problemen met vergunningen en de hoge rente.