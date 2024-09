Actie tegen btw-verhoging met meterslange banners op Prinsjesdag

De eerste 20 meter lange banner komt in de ochtend te hangen vanaf het dak van museum Huis van het Boek. Bij die onthulling zijn onder anderen schrijver Splinter Chabot, zeilster Marit Bouwmeester, directeur van ADO Den Haag Natascha van Grinsven-Admiraal en Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Ook D66-leider Rob Jetten, GroenLinks-PvdA’er Mohammed Mohandis en Ines Kostić van de Partij voor de Dieren zijn erbij. Tijdens het langsrijden van de Glazen Koets, met daarin koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia, door de binnenstad van Den Haag wordt een tweede banner uitgerold bij museum Escher in Het Paleis.

Volgens de organisaties zal een btw-verhoging „grote negatieve gevolgen hebben” voor het welzijn, de welvaart, leesvaardigheid en werkgelegenheid. „Iedere Nederlander zal de btw-verhoging voelen in zijn portemonnee. Of je nou van musea houdt, concerten bezoekt, sport beoefent, boeken leest of een abonnement hebt op een krant: alles wordt duurder”, zegt Astrid Weij, directeur van Kunsten ’92 en een van de initiatiefnemers van de campagne #geenhogerebtw. „Dit zal ertoe leiden dat mensen noodgedwongen afhaken, terwijl deze zaken juist bijdragen aan ons welzijn.” Voor de sectoren heeft het negatieve financiële gevolgen, zegt Weij. „Op de lange termijn zal dit de samenleving veel meer kosten dan het oplevert.”

Begin juni kwamen alle belangenorganisaties uit de cultuur, sport, horeca en media al met de campagne #geenhogerebtw. Ze zeiden toen te vrezen dat de verhoging leidt tot hogere prijzen en daarmee de toegankelijkheid en betaalbaarheid van sport, boeken, cultuur en hotels onder druk komt te staan. PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het hoofdlijnenakkoord aangekondigd om de btw op culturele goederen en diensten en logies te verhogen van 9 naar 21 procent.