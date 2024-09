Het stroomnet een klein beetje overbelasten helpt de economie

De Nederlandse economie loopt geld mis doordat netbeheerders te voorzichtig zijn bij het aansluiten van nieuwe gebruikers. Ze zouden meer moeten investeren in uitbreiding en verzwaring van het net. Zo valt een rapport van adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) samen te vatten. Volgens de adviseurs kost het volle stroomnet de Nederlandse economie 10 tot 40 miljard euro per jaar.

Het grootste deel van die schade bestaat uit misgelopen inkomsten. Omdat nieuwe bedrijven bijvoorbeeld niet kunnen worden aangesloten, kunnen zij ook geen omzet draaien. Een kleiner deel van de schade ontstaat doordat huizen niet van het gas af kunnen of nieuwe woonwijken vanwege het gebrek aan stroomaansluitingen niet kunnen worden aangelegd.

Een deel van de oplossing zou kunnen zijn om het bestaande stroomnet juist wat zwaarder te belasten. Daardoor slijt het netwerk sneller. Transformatoren worden bijvoorbeeld warmer als de belasting toeneemt. Maar de meeste onderdelen van het stroomnet hebben een levensduur van 25-40 jaar, dus als daar een beetje van af gaat hoeft het niet tot veel hogere kosten voor de netbeheerders te leiden, meent BCG. Terwijl de maatschappij er wel van profiteert dat er meer gebruikers kunnen worden aangesloten.

Meer storingen

Door die overbelasting zouden iets meer storingen kunnen ontstaan. Maar de schade daarvan weegt vrijwel zeker op tegen de winst van meer aangesloten gebruikers, schrijft BCG. Een rapport van Seo Economisch Onderzoek toonde eerder al aan dat stroomstoring in de Randstad 70 miljoen euro kost. Een enkele keer zo’n bedrag zou te dragen moeten zijn.

„Misschien dat we soms moeten accepteren dat de leveringszekerheid iets omlaag kan als dat betekent dat meer gebruikers kunnen worden aangesloten” - Woordvoerder Netbeheer Nederland

Bij Netbeheer Nederland staan ze niet afwijzend tegenover het idee om het net wat zwaarder te belasten. „Misschien dat we soms moeten accepteren dat de leveringszekerheid iets omlaag kan als dat betekent dat meer gebruikers kunnen worden aangesloten”, zegt een woordvoerder van de branchevereniging waarbij alle netbeheerders zijn aangesloten. Nu geldt het Nederlandse stroomnet als een van de betrouwbaarste van Europa.

Het idee om het netwerk zwaarder te belasten is overigens niet nieuw. Tennet bereidt proeven voor op het hoogspanningsnet in Flevoland, Utrecht en Gelderland. Maar voor die proeven van start gaan onderzoekt Tennet ook de potentiële gevolgen, waaronder toenemende storingen.

Personeelsgebrek

Netbeheer Nederland is het niet eens met de suggestie van BCG dat netbeheerders meer zouden moeten investeren in uitbreiding en verzwaring van het net. Geld alleen is niet de oplossing, meent de organisatie. “We bouwen wat we kunnen, maar de vraag groeit sneller dan dat we kunnen bijbouwen”, zegt de woordvoerder. Dat er niet sneller gebouwd kan worden komt onder meer door het personeelsgebrek, gebrek aan materiaal en procedures bij vergunningen.