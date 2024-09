Pakistaan ontkent voor rechter Iraans plan om Trump te vermoorden

De 46-jarige Pakistaan werd in juli opgepakt, een dag voordat Trump een aanslag overleefde. De FBI denkt niet dat er een link is tussen die schietpartij, waarbij Trump gewond raakte aan zijn oor, en het Iraanse plan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de mogelijke moordpoging bij Trumps golfbaan zondag verband houdt met Iran.

Merchant heeft volgens de aanklagers eerst enige tijd in Iran doorgebracht, voordat hij naar New York reisde. Hij is aangeklaagd voor terrorisme en het inschakelen van een huurmoordenaar. Volgens anonieme ingewijden beweert Merchant dat hij niet wist dat Trump gedood zou worden. De Pakistaan blijft op last van de rechter voorlopig vastzitten.

Het Iraanse plan zou volgens Amerikaanse media een wraakactie zijn voor de moord op generaal Qassem Soleimani. Die kwam in 2020, tijdens Trumps presidentschap, om het leven bij een Amerikaanse droneaanval op Bagdad. Iran heeft ontkend dat er plannen zijn om Trump te doden.