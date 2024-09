Binnenland

Van Hijum: structureel geld voor vroegpensioenregeling

Het kabinet is wel degelijk bereid te praten over een blijvende vroegpensioenregeling voor mensen met een zwaar beroep, en heeft daar ook „structureel geld voor gereserveerd”. Dat schrijft minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Vakcentrale FNV stelde vorige week dat de bewindsman, die namens het kabinet meeonderhandelt over zo’n regeling, opnieuw een tijdelijke oplossing op tafel had gelegd. De bonden willen mede daarom nu niet verder praten.