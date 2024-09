Boeing komt met reeks kostenbesparingen om fabrieksstaking

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant wil kosten besparen door komende tijd geen nieuwe medewerkers meer aan te nemen. Ook overweegt Boeing komende weken veel werknemers, managers en leidinggevenden tijdelijk met verlof te laten gaan. De meeste werkgerelateerde reizen worden geschrapt.

Daarnaast plant Boeing volgens hem „aanzienlijke verminderingen in leveranciersuitgaven” en stopt de vliegtuigfabrikant met „het plaatsen van de meeste leveranciersbestellingen voor de 737-, 767- en 777-programma’s”.

„Ik weet dat deze acties voor enige onzekerheid en bezorgdheid zullen zorgen”, schrijft hij verder. De kostenbesparingen komen vlak voordat onderhandelingen over een nieuw cao-akkoord worden hervat. Dinsdag zitten Boeing en de vakbond weer om tafel.

West had vorige week vrijdag ook al aangegeven dat de staking het herstel van Boeing in gevaar brengt. De autoriteiten houden Boeing extra scherp in de gaten nadat technische mankementen aan meerdere toestellen van Boeing werden ontdekt. Die kwamen aan het licht nadat een 737 MAX 9 van Alaska Airlines in januari in de lucht een deurpaneel verloor. Ook moet de vliegtuigbouwer de kwaliteitscontroles in fabrieken verbeteren.

Kredietbeoordelaars hebben vorige week gewaarschuwd dat een lange staking het herstel van Boeing ondermijnt en de kredietwaardigheid van het bedrijf kan raken. Het is vooralsnog niet bekend hoe lang de werkonderbreking duurt. Vakbondsleider John Holden zei afgelopen weekend dat werknemers die nog wel een tijdje kunnen volhouden.