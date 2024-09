Chipbedrijven omlaag op negatief gestemd Damrak

ASML en Besi verloren bij het slot van de handelsdag tot 1,9 procent, branchegenoot ASMI boekte een nipte winst. De AEX-index, de hoofdindex op het Damrak, daalde 0,4 procent tot 895,75 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, verloor ook 0,4 procent, tot 888,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten bij het slot tot 0,4 procent.

Woensdag besluit de Amerikaanse Federal Reserve of de rente in de Verenigde Staten wordt aangepast. Over het algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente in het land voor het eerst sinds 2020 gaat verlagen. Naast het rentebesluit van de Fed vergaderen de centrale banken van Japan en China later deze week ook over de rentetarieven. Ook de Bank of England en de Turkse centrale bank nemen deze week een rentebesluit. De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde afgelopen week al het rentetarief in de eurozone om het kwakkelende economische herstel aan te jagen.

Betaalbedrijf Adyen sloot de rij in de AEX met een min van 2,1 procent. Ook verffabrikant AkzoNobel stond onderaan en zakte 1,4 procent. ABN AMRO voerde de stijgers aan met een plus van 1,8 procent.

Bij de middelgrote fondsen eindigde AMG bovenaan. De metalenspecialist ging de handelsdag uit met een winst van 4,4 procent. Sportschoolketen Basic-Fit eindigde onderaan met een min van 2,5 procent.

Ebusco zakte verder. De geplaagde Brabantse fabrikant van elektrische bussen kreeg vorige week al flinke koersverliezen te verwerken en eindigde maandag onderaan de rij van kleinere beursfondsen. Het bedrijf kampt onder meer met productieproblemen. Het aandeel werd door beleggers 4,4 procent lager gezet.

De euro was 1,1120 dollar waard, tegen 1,1083 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen verder omhoog, na de sterke opmars vorige week. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 2 procent meer op 69,99 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 72,74 dollar.