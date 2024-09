Secret Service heeft meer hulp nodig, zegt Biden

„Eén ding wil ik duidelijk maken: de Secret Service heeft meer hulp nodig, en ik denk dat het Congres moet reageren op hun behoeften”, zei Biden tegen verslaggevers bij het Witte Huis. „Ik denk dat we mogelijk meer personeel nodig hebben.”

Biden zei ook dat hij nog geen volledige briefing heeft gekregen over het incident zondag bij Trumps golfbaan in West Palm Beach in Florida. Wel drukte hij zijn dankbaarheid uit dat de Republikeinse presidentskandidaat ongedeerd is.

Zondag kon een zwaarbewapende schutter in de buurt komen van Trump, die golf stond te spelen. Zijn beveiliging was al aangescherpt na de mislukte moordaanslag tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania in juli en dat gaat nu mogelijk weer gebeuren. Volgens NBC News zou Trump maandag bij hem thuis een ontmoeting hebben met de interim-directeur van de Secret Service.