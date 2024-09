Bondskanselier Scholz wil sterkere economische banden Kazachstan

Kazachstan is na Noorwegen en de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier van ruwe olie aan Duitsland geworden, omdat leveringen uit Rusland zijn weggevallen. Het is nu de bedoeling dat de levering van 100.000 ton ruwe olie per maand na 2024 wordt doorgezet en vergroot. Scholz sprak zijn lof uit over de samenwerking met de Centraal-Aziatische republiek op energiegebied.

Tokajev zei dat met het bezoek van Scholz de betrekkingen naar „een nieuw niveau” worden getild. Er werden ook afspraken gemaakt over een samenwerking tussen de centrale banken van beide landen en rond wetenschap, techniek en onderwijs.

Kazachstan is in Centraal-Azië de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Honderden Duitse bedrijven zijn er actief. De economie van Kazachstan is de laatste jaren sterk gegroeid, mede door de toegenomen handel met Rusland en China.