Huw Edwards krijgt voorwaardelijke straf in kinderpornozaak

Edwards presenteerde het nieuws bij de landelijke omroep BBC. Britten kregen hem op televisie te zien bij belangrijke gebeurtenissen, zoals het overlijden van de koningin. De presentator nam in april ontslag, naar eigen zeggen na „medisch advies” van zijn artsen.

De bekende Brit heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan „zeer ernstige vergrijpen”, maar zou geen gevaar vormen voor kinderen. Wel moet hij zich verplicht laten behandelen, schrijft Sky News.

De ex-presentator komt ook voor een periode van zeven jaar op een lijst van veroordeelde zedendelinquenten. Dat betekent volgens de BBC dat hij de politie op de hoogte moet houden van waar hij zich bevindt.

De politie was Edwards op het spoor gekomen nadat tijdens een onderzoek een verdachte WhatsApp-conversatie was ontdekt. Dat leidde vorig jaar tot zijn aanhouding. Later kreeg de BBC kritiek, omdat de omroep zijn salaris nog maanden bleef doorbetalen.

De omroep uitte na de uitspraak felle kritiek op de voormalige topmedewerker. „We zijn geschokt door zijn misdrijven. Hij heeft niet alleen de BBC verraden, maar ook de kijkers die hem vertrouwden.”

Hoewel Edwards niet wordt opgesloten, reageerde het Britse Openbaar Ministerie tevreden. De Crown Prosecution Service (CPS) zei volgens Britse media dat een duidelijk signaal is afgegeven dat mensen die betrokken zijn bij kindermisbruik worden aangepakt.