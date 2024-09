Het dodental door het noodweer in Midden- en Oost-Europa is opgelopen tot vijftien. De autoriteiten in Oostenrijk melden dat twee lichamen zijn gevonden in woningen in de deelstaat Neder-Oostenrijk, bij de hoofdstad Wenen. In het Alpenland kwam afgelopen weekend ook een brandweerman om het leven die betrokken was bij de hulpverlening.