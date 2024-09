De Duitse politie heeft bij de nieuwe grenscontroles in het grensgebied bij Nederland vermoedelijke drugssmokkelaars betrapt. Zij onttrokken zich aan controles op de A30 bij Bad Bentheim en sloegen op de vlucht, berichten Duitse media. Het trio kon later bij Rheine (Noordrijn-Westfalen) alsnog staande worden gehouden. Ze bleken hasj in de kofferbak te hebben.