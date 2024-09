De man die is opgepakt voor de mogelijke poging tot een aanslag op Donald Trump, heeft eerder de bereidheid uitgesproken om in Oekraïne te vechten en sneuvelen. Dat schrijft de krant The New York Times, die de 58-jarige Ryan Wesley Routh vorig jaar interviewde voor een artikel over Amerikaanse vrijwilligers in dat land. Hij zei toen ook dat hij Afghaanse militairen wilde rekruteren om deel te nemen aan de Oekraïneoorlog.